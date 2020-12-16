شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقترب من الهدف – تحليل - 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بإيجابية ملحوظة يوم أمس، ليقترب من هدفنا المنتظر عند 25.06، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي تدعم فرص تخطي المستوى المذكور والتوجه لتحقيق مزيد من الأهداف الإيجابية التي تصل إلى 26.10.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المتوقعة، والتي ستبقى قائمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 23.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 25.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد