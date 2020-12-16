شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يسجل الصعود الثالث له على التوالي – تحليل صباحي – 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شاكر (1214) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثالثة له على التوالي بنسبة بلغت 2.74% بما يعادل 0.46 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك زيادة ملحوظة في أحجام التداول.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.00، ليستهدف مستوى المقاومة المفصلي 19.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.44 ومستوى المقاومة 19.00.
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