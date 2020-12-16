شكرا لقرائتكم خبر عن العبد اللطيف يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم العبد اللطيف (2340) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.12% بما يعادل -0.02 نقطة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.48، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 16.80 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.48 ومستوى المقاومة 16.80.

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