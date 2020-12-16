التأمين العربية في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 16-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم التأمين العربية (8160) في آخر جلساته، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.11% بما يعادل -0.02 نقطة، ليحاول السهم جني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 18.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 20.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.44 مستوى المقاومة 19.00.
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