شكرا لقرائتكم خبر عن أسيج يواصل لأعلى مستوياته في خمس سنوات – تحليل صباحي – 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم أسيج (8150) باللون الأخضر بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 9.89% بما يعادل 5.50 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 56.30، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 56.30، ليستهدف مستوى المقاومة 65.99.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 56.30 مستوى المقاومة 65.99.
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