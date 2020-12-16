شكرا لقرائتكم خبر عن فائض الميزان التجاري لليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 367 مليار ين مقابل 872 مليار ين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض 0.53 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 0.57 تريليون ين مقابل 0.36 تريليون ين في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 0.54 تريليون ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات اتساع التراجع إلى 4.2% مقابل 0.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 11.1% مقابل 13.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 10.5%.