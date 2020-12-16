شكرا لقرائتكم خبر عن أجيليتي (AGLTY) يستند على دعم هام -تحليل صباحي- 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 682 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 673 فلس، في ظل استمرار تداول مؤشر ماكد أعلى خط الصفر، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة الهام عند 710 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 670 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 678 بينما مستوى المقاومة هو 688 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد