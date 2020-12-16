شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي (GIH)يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 89٫40 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 80 فلس، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 100 فلس كمستوى أول ثم 108 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 80 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 87.4 بينما مستوى المقاومة هو 90.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد