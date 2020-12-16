شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 19٫90 فلس، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم مزيدا من الارتفاع في الأجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 21٫50 فلس كمستوى أول ثم 25 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 17٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 19٫2 بينما مستوى المقاومة هو 21.50 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد