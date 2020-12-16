شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 1٫241 ريال، في ظل استمرار ملامسته لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 1٫28 ريال، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1٫15 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫30 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.22 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.26 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط