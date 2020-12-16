شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 5٫076 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 4٫90 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى5٫17 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.03 وبين مستوى المقاومة هو 5.10 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط