كل ما تريد معرفته عن مبادرة "شغلك فى قريتك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مبادرة شغلك فى قريتك" أطلقها اتحاد الصناعات المصرية قبل سنوات وبدا فى تفعيلها يوليو الماضى بعد العزلة الجزئية التى فرضها وباء كورونا.

وتستهدف المبادرة توفير فرص عمل جديدة للشباب فى جميع القرى المصرية من خلال المجتمع الصناعى الصغير والمتوسط الموزع فى مختلف أنحاء الجمهورية.

كما تهدف إلى زيادة إنتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجاتها من خلال المشروعات المقامة، وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وإقامة أنشطة متعددة وزيادة الناتج القومى، وتوفير فرص عمل فى ظل الظروف الراهنة خاصة فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا ووجود عمالة غير منتظمة بالإضافة إلى عودة أعداد من أبناء المحافظات من الخارج.

المبادرة تهدف أيضا إلى معاونة أصحاب الأفكار والمشروعات الحرفية من خلال توفير البنية الداعمة لممارسة أنشطتهم فى كافة النواحى اللوجيستية وزيادة القدرة التنافسية للصناعات كثيفة العمالة.

ومن المخطط إنشاء حوالى 384 مجمعا صناعيا و650 مشروعا متوسطا و2000 مشروع صغير ومتناهى الصغر وتوفير حوالى 330 ألف فرصة عمل مباشرة، بما يساهم فى القضاء على البطالة بالقرى المستهدفة وزيادة معدلات التشغيل ودخل الأسر.

وتم إطلاق المرحلة الأولى لمبادرة " شغلك فى قريتك " بالتعاون مع اتحاد الصناعات فى 4 محافظات هى الاسماعيلية والمنوفية والفيوم والمنيا، وتمت الموافقة على الأراضى التى تصلح لإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، وسيتم تعميم التجربة على باقى المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وبلغ إجمالى عدد قطع الأراضى التى تصلح لتنفيذ المبادرة وجاهزة بالمحافظات بلغت حوالى 278 قطعة أرض، لافتا إلى أنه تم تخصيص الأراضى المطلوبة لإقامة المشروعات وفقا لطبيعة الأنشطة المحددة، حيث وافق السيد القصير وزير الزراعة على الأراضى التابعة للوزارة التى تم اختيارها بالمحافظات وسيتم استخراج التراخيص اللازمة بالتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية.

وقام اتحاد الصناعات بالتنسيق مع شركة تابعة لبنك الاستثمار القومى لتوفير مبلغ 60 مليون جنيه للبدء فى إنشاء المجمعات والوحدات الصناعية فى محافظات المرحلة الأولى.