شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها و"الداو جونز" يغلق أعلى 30 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات يوم الثلاثاء مدعومة بالتفاؤل المتواصل حيال مناقشات حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة، وذلك قبيل صدور قرار الاحتياطي الاتحادي.



وبدأ البنك المركزي الأمريكي اليوم اجتماعه لمناقشة السياسة النقدية والتطورات حول تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الأكبر في العالم، وسوف يعلن الأربعاء عن قراره بشأن الفائدة وسط توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير.



ولطالما طالب الاحتياطي الاتحادي على لسان رئيسه "جيروم باول" الكونجرس بضرورة ضخ المزيد من الحوافز المالية لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الجائحة.



وتستمر المفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول التحفيز النقدي الإضافي، وذلك في إطار الجهود لدعم الاقتصاد الأمريكي.



وعلاوة على ذلك، أطلقت الحكومة الأمريكية إجراءات توزيع جرعات من لقاح "فايزر – بيونتك" كما تنوي توزيع جرعات من لقاح "موديرنا" في الأيام القليلة المقبلة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.3% أو ما يعادل 63 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 47.62 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 47.7 دولار وأقل سعر عند 46.5 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.9% أو 47 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 50.76 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 50.8 دولار وأقل سعر عند 49.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، قفز "الداو جونز" بنسبة 1.1% (ما يعادل 337 نقطة) إلى 30199 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30243 نقطة وأقل مستوى عند 29895 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 155 نقطة) إلى 12595 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 12596 نقطة وأقل مستوى عند 12465 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 1.3% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 3694 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3695 نقطة وأقل مستوى عند 3659 نقطة.