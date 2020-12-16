شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تناقش مستجدات التحول الرقمى بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، مع المهندس علاء الحايس مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لمناقشة وعرض أهم المستجدات في ملف التحول الرقمي وقواعد البيانات الخاصة بالقطاعات المختلفة بالوزارة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه من تكليفات من مجلس الوزارء في ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وموقف الوزارة من هذه التكليفات، بالإضافة إلى كيفية تذليل العقبات التي تواجه بعض القطاعات بالوزارة لإتمام إجراءات الانتقال بالشكل المطلوب.

كما تم عرض موقف وحدة قواعد بيانات العاملين بالسياحة، واهميتها في توفير معلومات دقيقة عن العماله بالقطاع.

كما تناول الاجتماع بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار، الذي تم توقيعة نوفمبر الماضي، ومناقشة الموقف التنفيذي لبعض المشروعات والتي من بينها مشروع دمج وتطوير البوابات التكنولوجية للوزارة سواء الخدمية او الترويجية، مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام وزارة السياحة والاثار، مشروع تطوير خدمات طلبات البعثات الاثرية وميكنة دورة العمل، ومشروع تطوير نظام ادارة الخرائط بالمواقع الاثرية والسياحية.

كما استعرض الاجتماع أيضا الموقف الحالي لخدمة الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، وأهمية ذلك في التيسير على الزائرين الأجانب والمصريين أيضا.