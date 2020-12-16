الزميل محمد أسعد ضمن قائمة المرشحين لجائزة الصحافة العربية فئة "الاستقصائية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترشح الزميل محمد أسعد، للفوز بجائزة الصحافة العربية فئة الصحافة الاستقصائية، عن تحقيقه "المواصفات القياسية الرسمية لبودرة طفايات الحريق فى مصر غير صالحة"، والمنشور بجريدة صوت الأمة.

وشملت الترشيحات فى فئة الصحافة الاستقصائية بجانب عمل الزميل محمد أسعد، عملاً بعنوان "صناعة التنمُّر فى المدارس"، ترشحت به سلامة الكتبى من صحيفة "الرؤية" الإماراتية، وموضوع آخر بعنوان "المهاجرون غير النظاميين.. ورقة المقاتلين فى حرب طرابلس" ترشح به جمال جوهر، من صحيفة "الشرق الأوسط".

يذكر أن صحيفة ”الخليج 365” وصحيفتان إماراتيتان ضمن القائمة القصيرة للفوز بجائزة الصحافة العربية فى فئة الصحافة الذكيّة، وذلك بالدورة الـ19 وسيتم تكريم الفائزين يوم 23 ديسمبر الجارى فى حفل استثنائى يعقد عن بعد. وسيتم تكريم الفائزين 23 ديسمبر المقبل فى حفل استثنائى يُعقد عن بُعد، وذلك التزاماً بالتدابير الاحترازية المُوصى بها عالمياً فى مواجهة فيروس كورونا المُستجد، وبمشاركة قيادات العمل الإعلامى فى المنطقة، بما فى ذلك المؤسسات الصحافية العربية والعالمية والإعلاميون العرب العاملون فى مناطق مختلفة من العالم. وهنأت ميثاء بوحميد، مديرة جائزة الصحافة العربية، جميع المؤسسات الصحفية والصحفيين المرشحين لنيل الجائزة، حيث يعتبر الوصول لهذه المرحلة المتقدمة، بما تمثله الجائزة من قيمة مهنية كبيرة، أسمى تكريم يناله المبدعون فى مضمار الصحافة العربية، وحافزاً إضافياً على الارتقاء بالمنتج الصحافى العربى بمضمون عصرى يلاقى تطلعات المتلقي.

وأضافت بوحميد، "نحرص على الدوام أن تكون الجائزة مصدر تحفيز للوصول إلى أقصى مستويات الأداء الصحافى الرفيع، فى الوقت الذى تتبع فيه الجائزة أرقى المعايير فى اختيار وتكريم الكوادر الصحافية العربية المبدعة والمتميزة من مختلف انحاء المنطقة والعالم، وفق رؤية راعى الجائزة وصاحب فكرة تأسيسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذى أراد دبى عاصمة للإعلام والصحافة وكافة العاملين فى هذه المجال.

وقالت مديرة جائزة الصحافة العربية، الأمانة العامة للجائزة مستمرة فى العمل على تعزيز المكانة الرفيعة التى وصلت إليها الجائزة، ضمن أهم منصات التكريم الصحافى على مستوى العالم، وفى ضوء الأهداف الرئيسة التى تأسست عليها الجائزة، منذ إطلاقها فى عام 1999، وذلك بفضل المنهج الدقيق الذى تم وضعه للجائزة، والأسلوب الاحترافى الذى تتم من خلاله عمليات التحكيم وفق مجموعة من المعايير المهنية الدقيقة، التى منحت الجائزة ثقة واحترام العاملين فى ميدان الصحافة فى مختلف أنحاء المنطقة العربية، وكذلك المؤسسات الصحافية العربية العاملة من خارج المنطقة كأهم محفل للاحتفاء بأصحاب الفكر الخلاق والإنتاج المبدع فى مجال الصحافة العربية.

من جهته أكد جاسم الشمسي، نائب مدير الجائزة، أن انعقاد حفل الجائزة هذا العام رغم كل التحديات التى فرضتها جائحة كوفيد-19 على العالم، والإجراءات المتخذة للحد من انتشارها، دليل على حرص الأمانة العامة على مواصلة مسيرة تكريم الإبداع والمبدعين وإن كان بأسلوب خاص يراعى الظرف الذى تمر به المنطقة والعالم، كما يدل على مدى اهتمام الأمانة العامة للجائزة بالحفاظ على الإنجاز الذى حققته نحو عقدين من الزمان، والمتمثل فى كسب ثقة أهل المهنة واحترامهم، وذلك مع التزام الجائزة منذ انطلاقها بمجموعة من القيم والمعايير فى مقدمتها النزاهة والشفافية لترسّخ بذلك مكانتها كأهم محفل للاحتفاء بالتميز فى عالم الصحافة العربى.