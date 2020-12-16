شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الثلاثاء..والأسواق الإماراتية تخسر 10.3 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.01% خاسراً 0.94 نقطة ليغلق عند مستوى 8659.37 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.96% خاسراً 24.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2530.56 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 344.3 مليار درهم، ونزل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.41% خاسراً 21.21 نقطة ليغلق عند مستوى 5132.872 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 7.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 733.929 مليار درهم، ليصل إجمالي ما خسرته الأسواق الإماراتية 10.3 مليار درهم.

كما تراجعت بورصتي قطر والبحرين، فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، ووقف نزيف الخسائر ببورصة مسقط، وصعدت البورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسراً 0.94 نقطة ليغلق عند مستوى 8659.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.64% رابحاً 326.20 نقطة ليغلق عند مستوى 20268.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 347.1 مليون سهم بقيمة 11.9 مليار ريال.

وهبطت 5 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.57%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 0.24%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.34%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.83%، يليه قطاعي السلع طويلة الأجل والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.65%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.64%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%.

وقفز 111 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 10%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 9.89%، ثم سهم "ساكو" بنسبة 6.94%، فيما تراجع 71 سهماً على رأسها سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 3.36%، ثم سهم "الصمعاني" بنسبة 2.60%، ثم سهم "الرياض" بنسبة 2.24%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.2 مليار ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.96% خاسراً 24.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2530.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 214.6 مليون سهم محققة ما قيمته 213.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3727 صفقة لعدد 36 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.24%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.02%، ثم قطاعي السلع والخدمات بنسبة 0.26%، 0.25%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.26%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%.

وقفز 15 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.91%، ثم سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 9.58%، فيما تراجع 19 سهماً، على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 4.96%، ثم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.44%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.9 مليون ورقة بقيمة 39 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.74%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.41% خاسراً 21.21 نقطة ليغلق عند مستوى 5132.872 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 7.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 733.929 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 101.8 مليون سهم، بقيمة 397.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 2686 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.57%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاعي السلع الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.59%، 0.30%، على التوالي.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 10.53%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 3.05%، ثم سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع-أدنوك بنسبة 1.64%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة البحيرة الوطنية للتأمين بنسبة 5، ثم سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 4.76%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.56%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 90.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.74%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% خاسراً 1.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1493.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 6 ملايين سهم بقيمة 1.6 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.31% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.60%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.28%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.78% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.21%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، وصعد سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.39%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسراً 1.27 نقطة ليغلق عند مستوى 10480.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 141.9 مليون سهم بقيمة 408.5 مليون ريال عبر تنفيذ 9508 صفقة، وتراجع 26 سهماً، وارتفع 16 سهماً، واستقرت 6 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.15%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.49% رابحاً 27.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5599.21 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% رابحاً 22.16 نقطة ليغلق عند مستوى 6110.90 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.86% رابحاً 39.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4592.29 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.68% رابحاً 31.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4686.98 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 224.8 مليون سهم بقيمة 38 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 6.03%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.81%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.52%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.06%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.46%، ثم قطاعي الصناعة والاتصالات بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 1.07%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%.

وجاء سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 58.41%، يليه سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 38.51%، ثم سهم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 9.66%، فيما تصدر سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.95% يليه سهم شركة دلقان العقارية بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية بنسبة 2.80%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.29% رابحاً 10.26 نقطة ليغلق عند مستوى 3607.580 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.1 مليون سهم بقيمة 1.03 مليون ريال عبر تنفيذ 359 صفقة لعدد 48 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "بنك مسقط" بنسبة 2.05%، ثم سهم "مسندم للطاقة" بنسبة 2%، ثم سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 1.33%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 9.92%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 4.44%، ثم سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 3.85%، فيما تصدر سهم "العمانية للاتصالات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 210.9 ألف ريال عماني.