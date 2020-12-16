شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف انخفضت أسعار الطماطم أكثر من 40 % ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الطماطم مع بداية الشهر الجارى، بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر نوفمبر الماضى ووصل سعرها في سوق الجملة إلى 10 جنيهات وللمستهلك 15 جنيها ، بينما أصبحت حاليا يتراوح سعرها في سوق العبور بين 2- 6 جنيهات بينما يتراوح السعر للمستهلك بين 5 – 10 جنيهات للكيلو .

لماذا ارتفعت أسعار الطماطم في السوق ؟

يعد عامل العرض والطلب العناصر الرئيسي في تحديد السعر في السوق المحلى لأى منتج ولذلك فان نقص المعروض خلال الفترة من نهاية شهر أكتوبر لأكثر من 40 % أدى إلى ارتفع السعر للمستهلك .

ما السبب وراء نقص المعروض من الطماطم ؟

أدت التغيرات المناخية لزيادة فترة فاصل العروات بين الإنتاج الصيفي والشتوى ما تسبب في نقص المعروض بالسوق المحلى .

كيف تعاملت الحكومة للحد من نقص المعروض من الطماطم في السوق خلال فترة فاصل العروض ؟

نجحت الحكومة من خلال منافذ التوزيع في ضخ كميات كبيرة من الطماطم بأسعار مخفضة لم تتجاوز 8 جنيهات للكيلو مقابل 15 جنيها في أسواق التجزئة .

هل انتهت فترة فاصل العروة ؟

بالفعل انتهت تلك الفترة مع نهاية شهر نوفمبر حيث ظهر في السوق محصول مخحافظات الصعيد حيث ان انتاج الصعيد يظهر أولا في السوق ثم يأتي انتاج محافظات وجه بحرى

هل انخفضت الأسعار في السوق المحلى ؟

بالفعل انخفضت الأسعار أكثر من 40 % حيث يتراوح سعر الكيلو من الطماطم بين 5 – 10 جنيهات للكيلو في السوق المحلى .