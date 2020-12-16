شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بنسبة 2.5% بالتزامن مع ضعف الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب قرار الاحتياطي الاتحادي غدا.



وتستمر المفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول التحفيز النقدي الإضافي، وذلك في إطار الجهود لدعم الاقتصاد الأمريكي.



وبدأ البنك المركزي الأمريكي اليوم اجتماعه لمناقشة السياسة النقدية والتطورات حول تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الأكبر في العالم، وسوف يعلن غدا الأربعاء قراره بشأن الفائدة وسط توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 2.5% أو ما يعادل ستين سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 24.644 دولار للأوقية بعد خسائر في الجلسة السابقة بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 24.700 دولار في حين سجل أقل سعر عند 23.940 دولار.