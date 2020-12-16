شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بدعم من التقدم المحرز في مفاوضات "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدعوماً بالأنباء المتداولة في وسائل الأنباء بشأن التقدم المحرز في مفاوضات "بريكست" مع الجانب الأوروبي، وعقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأكد كبير مفاوضي ملف "بريكست" في الاتحاد الأوروبي "ميشيل بارنييه" إمكانية التوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة حول مستقبل العلاقات بعد تنفيذ الخروج من التكتل الموحد.



يأتي ذلك مع اقتراب المهلة المقررة للمفاوضات بين لندن وبروكسل من نهايتها، وذلك في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.9% في نوفمبر/تشرين الثاني من 4.8% في أكتوبر/تشرين الأول، بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 5.1%.



وارتفع مؤشر متوسط الدخل في المملكة المتحدة بنسبة 2.7% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاع المؤشر بنسبة 2.2%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 1.3448، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم عند 1.3453 في حين سجلت اقل سعر عند 1.3280.