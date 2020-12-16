شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً وسط انخفاض الدولار وانتظار قرار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقبيل صدور قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن معدل الفائدة.



وأكدت وسائل إعلامية أن المفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول التحفيز النقدي الإضافي مستمرة، وذلك في إطار الجهود لدعم الاقتصاد الأمريكي.



وبدأ البنك المركزي الأمريكي اليوم اجتماعه لمناقشة السياسة النقدية والتطورات حول تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الأكبر في العالم، وسوف يعلن غدا الأربعاء قراره بشأن الفائدة وسط توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الأجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.3% أو ما يعادل 23.2 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1855.3 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1859.3 دولار وأقل سعر عند 1828.5 دولار.