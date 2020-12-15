214.8 مليون دينار رصيد الكويت لدى صندوق النقد الدولي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حافظ الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي على أعلى مستوياته التاريخية للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل خلال أكتوبر الماضي نفس مستوى سبتمبر الماضي عند 214.8 مليون دينار (ما يعادل 703.5 ملايين دولار)، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر أكتوبر 2020.

وعلى صعيد سنوي، فقد زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 37.4%، وبقيمة 58.5 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 156.3 مليون دينار بنهاية أكتوبر من العام الماضي.

ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.

وبلغ حجم حقوق السحب الخاصة نحو 564.5 مليون دينار خلال أكتوبر وهو نفس مستوى شهر سبتمبر الماضي، وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.

وارتفع مجموع العملة والودائع بنهاية أكتوبر ليصل الى 13.93 مليار دينار بارتفاع 2.8% مقارنة بـ 13.541 مليار دينار خلال سبتمبر الماضي.

والمقصود بالودائع هنا هي الودائع المتاحة عند الطلب وهي الودائع المتاحة لدى البنوك المركزية الأجنبية وبنك التسويات الدولية وبنوك أخرى.

كما تتكون العملة من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الأجنبية والمستخدمة عموما لأداء المدفوعات وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية.

كما ارتفع مجموع الأصول الاحتياطية الرسمية بنهاية أكتوبر ليصل الى 14.74 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 0.6% مقارنة بـ 14.652 مليار دينار خلال سبتمبر الماضي.

ويعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم وتيسير التجارة الدولية وزيادة توظيف العمالة والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، كما يساعد في جهود الحد من الفقر على مستوى العالم والصندوق تديره البلدان الأعضاء وعددهم 189 بلدا.