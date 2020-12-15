شكرا لقرائتكم خبر 15 خدمة موحدة للرخص الإنشائية على منصة «بلدي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمات الرخص الإنشائية الالكترونية الموحدة عبر منصة (بلدي)، وذلك تسهيلا لإجراءات البناء وتحسين تجربة العملاء.

وتتضمن خدمات الرخص الإنشائية الموحدة 15 خدمة الكترونية من أهمها إصدار رخصة البناء، شهادة إشغال المبنى، و إصدار القرار المساحي. حيث تقدم هذه الخدمات حاليا عبر 14 أمانة وهي: أمانة منطقة المدينة المنورة، منطقة حائل، منطقة القصيم، منطقة عسير، محافظة الطائف، منطقة تبوك، منطقة جازان، منطقة الجوف، منطقة نجران، منطقة الباحة، محافظة حفر الباطن، منطقة الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية، وأمانة محافظة الأحساء.

وتسعى الوزارة من خلال تقديم هذه الخدمات الموحدة عبر المنصة إلى تسهيل إجراءات البناء، وتحسين تجربة العملاء في القطاع البلدي، إضافة إلى تحقيق التطور الرقمي للخدمات المقدمة في المملكة، ورفع مؤشرات الأداء في التقارير التنافسية الدولية.

وتقدم خدمات الرخص البلدية الإنشائية الالكترونية بالتطابق مع متطلبات كود البناء السعودي، بهدف وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني، وتسهيل سبل الوصول إليها، وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

ويهدف تكامل منصة (بلدي) مع الجهات ذات العلاقة إلى خدمة العملاء عبر إجراءات الكترونية متكاملة تمكنهم من استخراج الرخصة بكل يسر وسهولة، حيث يسهم التحقق الالكتروني من خلال منصة (بلدي) للمستندات المقدمة من قبل العملاء في توفير الوقت والجهد لاختصار رحلتهم في إجراءات البناء ومتطلبات الجهات الخدمية، وإجراءات التأمين على المبنى.

وبينت الوزارة أنه يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة إصدار رخصة البناء عبر المكاتب الهندسية المستوفية لمتطلبات الكود والحاصلة على شهادة التصنيف والمدرجة في منصة (بلدي).

إصدار رخصة البناء

شهادة إشغال المبنى

إصدار القرار المساحي

تعديل قرار مساحي

إضافة رخصة قديمة

تعديل رخصة بناء

تجهيز الموقع

إصدار رخصة هدم بناء

تجديد رخصة بناء

إصدار رخصة ترميم بناء

نقل ملكية رخصة بناء

إصدار تقرير فني

إيقاف رخصة بناء

إلغاء رخصة بناء

تصحيح وضع مبنى قائم

الأمانات التي تقدم الخدمات حاليا: