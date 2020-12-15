شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج الصناعات التحويلية الأمريكي يفوق التوقعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني، مدعوما بإنتاج السيارات، لكن الزخم قد يتباطأ في الشهور المقبلة، إذ يتسبب تفش جديد لحالات الإصابة بكوفيد-19 في ملازمة العاملين المنازل وإغلاق مؤقت للمصانع.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء إن إنتاج الصناعات التحويلية زاد 0.8% في الشهر الماضي.

وجرى تعديل بيانات أكتوبر تشرين الأول بالزيادة بما يظهر أن إنتاج المصانع ارتفع 1.1% بدلا من واحد بالمئة في قراءة سابقة. ولا يزال إنتاج المصانع دون مستويات ما قبل الجائحة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة إنتاج الصناعات التحويلية 0.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني.

(رويترز)

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