شكرا لقرائتكم خبر عن 2258 رحلة مغادرة من الإمارات خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سجلت مطارات دولة الإمارات نمواً في أعداد الرحلات المغادرة المجدولة خلال الأسبوع من 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، بنسبة 1.3% لتصل إلى 2258 رحلة، مقارنة مع 2230 رحلة في الأسبوع الذي سبقه، وذلك وفقاً لتقرير «أو إيه جي» المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

ويتوقع أن ترتفع أعداد الرحلات بمطارات الدولة خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول 2020، مع زيادة الطلب على السفر الدولي، بالتزامن مع عطلات الأعياد ورأس السنة الجديدة، وخاصة أن شركات الطيران الوطنية والأجنبية عززت من عملياتها التشغيلية خلال هذه الفترة لتلبي الطلب القائم على السفر بسبب رأس السنة الجديدة.

ولا تزال القيود العالمية، بسبب تجدد موجات وباء «كوفيد-19» في بعض المناطق، تلقي بظلالها على قطاع الطيران، فيما تسجل مناطق أخرى نمواً متزايداً في أعداد الرحلات والسعة المقعدية.

وبحسب بيانات سابقة ل «أوه إيه جي»، سجل مطار دبي الدولي نمواً في السعة المقعدية المجدولة خلال ديسمبر/كانون الأول 2020، بنسبة 18% لتصل إلى 1.86 مليون مقعد، وذلك مقارنة ب 1.58 مليون مقعد خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020.