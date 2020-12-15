شكرا لقرائتكم خبر عن 25 % خصومات «دبي الحرة» في الذكرى 37 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت سوق دبي الحرة إطلاقها عرض خصومات خاصاً 25% على مجموعة واسعة من السلع، ولمدة ثلاثة أيام تبدأ في 18 ديسمبر ولغاية ال 20 من ذات الشهر، وذلك احتفاء بالذكرى السنوية ال 37 لانطلاقتها في العشرين من ديسمبر. وسيتوافر عرض الخصومات في جميع صالات «المغادرون» و«الترانزيت» و«القادمون» في مطار دبي الدولي، وذلك بدءاً من منتصف ليلة 17 ديسمبر وحتى منتصف ليلة 20 ديسمبر، وسيشمل العرض تمديد خدمة سوق دبي الحرة للتوصيل المنزلي لسكان الدولة.

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