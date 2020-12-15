شكرا لقرائتكم خبر عن الأسـهم تتماسـك أمـام جنـي الأربـاح و«سلامـة» يقفـز 6.4% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تراجعت مؤشرات الأسهم المحلية في جلسة تداولات، أمس الثلاثاء، على وقع عمليات جني أرباح طبيعية استهدفت عدداً من الأسهم لاسيما القيادية منها في البنوك والعقار، بعد سلسلة من الارتفاعات على مدار الجلسات الماضية، وتراجع سوق دبي 0.96% إلى 2530 نقطة، فيما هبط سوق أبوظبي 0.41% عند 5132 نقطة.

وعلى الرغم من عمليات جني الأرباح، فإن العديد من الأسهم حافظت على مستويات سعرية جيدة كانت قد تحققت في الآونة الأخيرة، مع ارتفاع ملحوظ ل«سلامة للتأمين» بنسبة 6.47% إلى مستوى 0.88 درهم، بعد إعلان الشركة عن توزع أرباح نقدية خاصة.

وبلغت سيولة الأسواق 610.9 مليون درهم منها 213.2 مليون درهم في دبي و397.7 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 316.35 مليون سهم توزعت بواقع 214.6 مليون سهم في دبي و101.75 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 34 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 6413 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.96% عند مستوى 2530.56 نقطة متأثراً بتراجع أسهم البنوك والعقار والسلع والاستثمار والخدمات.

وتراجع قطاع العقار 1.52% مع تراجع «إعمار العقارية» 2.74% و«إعمار للتطوير» 1.78% و«الاتحاد العقارية» 1.67% فيما ارتفع «داماك» 0.68% و«إعمار مولز» 0.54%.

وهبط قطاع البنوك 1.24% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 2.29% و«دبي الإسلامي» 0.42%.

وتراجع قطاع الاستثمار 1% مع تراجع «دبي للاستثمار» 1.38% و«سوق دبي المالي» 0.1% مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 0.29%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع النقل 0.74% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.78% و«أرامكس» 0.68% و«الخليج للملاحة» 1.17%.

سوق أبوظبي

بدوره، تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.41% إلى 5132.87 نقطة مع تراجع أسهم شركات البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والخدمات.

وهبط قطاع البنوك 0.57% نتيجة هبوط «أبوظبي الأول» 0.74% و«أبوظبي التجاري» 0.32% و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%.

وتراجع الاستثمار 0.57% نتيجة تراجع «الواحة» 0.87% في وقت استقر كل من «العالمية» و«إشراق».

ونزل «اتصالات» 0.35% كما نزل قطاع الطاقة 0.64% بفعل نزول «طاقة» 4% و«دانة غاز» 0.94% على الرغم من ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.64%.

وفي المقابل، ارتفع العقار 0.3% بفعل ارتفاع «الدار» 0.31% مع استقرار «رأس الخيمة العقارية».

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بنحو 39 مليون درهم مغلقاً عند 3.54 درهم، تلاه «سلامة للتأمين» بسيولة 35.2 مليون درهم وأقفل عند 0.88 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» مستقطباً 22.5 مليون درهم، مغلقاً عند 10.65 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 90.9 مليون درهم وأقفل عند 13.36 درهم، تلاه «الدار» الذي استقطب 81.82 مليون درهم مغلقاً عند 3.21 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات بلغت 71.2 مليون درهم ليغلق عند 40.7 درهم.

وسجل «الإمارات للمرطبات» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 14.91% مغلقاً عند 3.39 درهم، بينما سجل «الفردوس» التراجع الأكثر 4.96% إلى 0.632 درهم.

وعلى صعيد الارتفاعات بسوق أبوظبي، تصدر القائمة «أسمنت الخليج» بارتفاعه 10.53% إلى 0.42 درهم، فيما تصدر التراجعات «البحيرة للتأمين» بنسبة 5% إلى 1.71 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 22.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.08 مليون درهم محصلة شراء العرب ومليونا درهم محصلة شراء الخليجيين و19.5 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 22.5 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 30.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 13.24 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و17.39 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 30.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 2.77 مليون درهم محصلة بيع العرب، و27.86 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «أغذية» و«دانة غاز» و«سلامة» و«أبوظبي الإسلامي» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «الدار» و«الاتحاد العقارية» و«إعمار العقارية».