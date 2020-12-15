شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تنتعش بدعم اللقاح والتحفيز.. و«أبل» يقود مكاسب «داو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية في تداولات أمس الأول الاثنين بحسب نوعية البيانات التي أثرت في الأسواق، وفي ظل ذلك تسببت بينانات ضعيفة في انخفاض المؤشرات الآسيوية، فيما ارتفعت المؤشرات الأوروبية بدعم بيانات التصنيع باستثناء مؤشر سوق لندن، بينما في بورصة نيويورك، قاومت مؤشرات «وول ستريت» ضغوط البيانات الضعيفة للحفاظ على وجودها في المنطقة الخضراء بدعم من تفاؤل توزيع اللقاح، وبرنامج التحفيز الإضافي.

في بورصة نيويورك، ارتفعت الأسهم الأمريكية أمس الثلاثاء حيث واصل الكونجرس المفاوضات بشأن حزمة إغاثة اقتصادية أخرى وبدأت لقاحات Covid-19 في الانتشار في جميع أنحاء البلاد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 136 نقطة أو 0.5%، وتقدم مؤشر «إس آند بي» بنسبة 0.7%، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7%.

وقادت «أبل» مؤشر داو ​​صعودياً، حيث ارتفع سهم الشركة بنسبة 3.7% بعد أن أفاد نايكي بأن الشركة ستزيد إنتاج آي فونهه بحوالي 30% في النصف الأول من عام 2021، وكانت التكنولوجيا والطاقة أفضل القطاعات أداءً في «إس آند بي»، حيث كسب كل منهما 1.2%.

وفي القارة العجوز استقرت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بعدما أجبرت زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الحكومات على تشديد إجراءات المكافحة في أنحاء القارة مما أثر سلباً في التفاؤل بشأن توزيع اللقاحات وآمال بإبرام اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

واكُتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا في لندن وهو ما قد يسهم جزئياً في زيادة معدلات الإصابة مما يضطر الحكومة لفرض أعلى مستوى من القيود في المدينة.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الحكومة قد تقرر فرض إجراءات عزل عام جزئية بدءاً من 24 ديسمبر/ كانون الأول حتى الثاني من يناير/ كانون الثاني على الأقل.

وفي فرنسا زاد عدد الحالات التي تُعالج من كوفيد-19 في المستشفيات لليوم الثالث فيما يعتزم البلد البدء في تخفيف إجراءات العزل العام.

وبعد جلسة قوية الاثنين، لم يطرأ تغير يُذكر على المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية حيث يدرس المستثمرون احتمال أن يقوض تكبيل النشاط الاقتصادي أي نوع من الانتعاش.

وتصدرت أسهم البنوك موجة الخسائر فيما كانت أسهم السيارات وشركات التعدين والطاقة في صدارة الأسهم المرتفعة.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة أمس الثلاثاء إذ أدى تزايد الإصابات بكوفيد-19 إلى إضعاف شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر وحمل الحكومة على وقف حملة ترويج للسياحة الداخلية لتتضرر أسهم شركات الطيران.

وهبط المؤشر نيكاي 0.17 بالمئة إلى 26687.84 نقطة في حين فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.47 بالمئة.(وكالات)