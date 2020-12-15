شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون دوت كوم" ينخفض بعد دعوى قضائية ضدها في كاليفورنيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب الكشف عن دعوى قضائية ضد شركة التجارة الإلكترونية في ولاية كاليفورنيا.



وذكرت تقارير أن الادعاء العام في كاليفورنيا وجه اتهامات لشركة "أمازون" بعد تحقيقات على مدار الأشهر الماضية أن تعاملها مع عمال المستودعات التابعة لها في الولاية خلال أزمة فيروس كورونا.



وتواصلت السلطات القضائية في كاليفورنيا مع موظفي مستودعات "أمازون" في ربيع العام الجاري لجمع بيانات وآراء بشأن اتهامات موجهة بسوء تعامل الشركة معهم.



ويرى الادعاء العام أن شركة "أمازون دوت كوم" لم تتعامل بشكل جيد مع الموظفين، كما أنها لم تلتزم بإجراءات الوقاية والحماية أثناء أزمة كورونا.



كانت "أمازون دوت كوم" قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي توظيف 20 ألف شخص بين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "أمازون دوت كوم" بحلول الساعة 19:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 3154.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 3188.5 دولار وأقل سعر عند 3130.4 دولار.