شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يقترب من 51 دولاراً قبيل بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والتفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا، فضلا عن ترقب بيانات المخزونات الأمريكية.



ويتابع المستثمرون عن كثب البدء في توزيع جرعات من لقاحي "فايزر" و"موديرنا" في الولايات المتحدة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع تبني عدة دول حول العالم للقاح "فايزر" وغيره.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة بينما ستصدر القراءة الرسمية غدا من جانب إدارة معلومات الطاقة.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 17:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 47.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 47.7 دولار وأقل سعر عند 46.5 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.7% إلى 50.7 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 50.8 دولار وأقل سعر عند 49.7 دولار.