شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يرتفع بأكثر من 3% وسط أنباء عن قوة الطلب على "آيفون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل أنباء عن انتعاش الطلب على جوالات "آيفون" والتوقعات الإيجابية بشأنها في الفترة المقبلة.



وكشفت صحيفة "نيكي" عن أن "آبل" تنوي إنعاش إنتاجها من "آيفون" بنسبة 30% خلال النصف الأول من عام 2021 من أجل تلبية الزيادة في الطلب على الجوالات الجديدة الداعمة لتكنولوجيا شبكة اتصالات الجيل الخامس "5 جي".



وتشير التوقعات إلى أن "آبل" الأمريكية سوف تنتج ما بين 95 مليون و96 مليون جوال خلال الفترة بين الأول من يناير/كانون الثاني والثلاثين من يونيو/حزيران المقبلين.



وفي سياق آخر، ذكرت الشركة الأمريكية سوف تجبر أصحاب التطبيقات على متجرها "آبل ستور" على إظهار تفاصيل عن البيانات التي تجمعها من المستخدمين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بحلول الساعة 17:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.6% إلى 126.2 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 126.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 124.1 دولار.