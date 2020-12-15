شكرا لقرائتكم خبر عن «مجمع دبي للعلوم» يسعى لاستقطاب المزيد من الشركات العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” استقبل «مجمع دبي للعلوم»، وفداً دولياً مرموقاً يضم أكثر من 30 شخصية من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والإداريين في مجالات التكنولوجيا الحيوية والطبية والأدوية والرعاية الصحية، وتم خلال الزيارة عرض الفرص المتاحة وبيئة الأعمال الجاذبة وآفاق التعاون في القطاعات الطبية والعلمية والإنجازات التي تحققت في دولة الإمارات خلال السنوات الماضية. وقال مروان عبدالعزيز جناحي، مدير عام مجمع دبي للعلوم: «تأسس مجمع دبي للعلوم في 2005، ويضم أكثر من 350 شركة و3600 متخصص حالياً، فيما أظهرت الأشهر الماضية أهمية المواهب في المجالات العلمية والطبية ودور الابتكار في تعزيز استجابة الدولة ومختلف شرائح الأعمال والأشخاص للظروف الطارئة، وقد أدت نجاحات دولة الإمارات خلال العقود الماضية ونظرة قيادتها وحكومتها الاستباقية إلى استقطاب كبرى الشركات الطبية وشركات الرعاية الصحية والابتكار في مجالات العلوم إلى الدولة وساهمت جميعها في تنويع الموارد وتسريع الخطى لبناء اقتصاد المعرفة». وأضاف جناحي «نبادر لترسيخ هذه الإنجازات ونسعى إلى استقطاب المزيد من هذه الشركات إلى دبي من خلال التعريف ببيئة الأعمال ومكانة دبي إقليمياً وعالمياً في شتى المجالات وإطلاع المشاركين في الزيارة على آخر التشريعات والمبادرات الحكومية الرامية لتحقيق اقتصاد معرفي مستدام». حضر الزيارة من دولة الإمارات؛ الدكتورة ابتسام البستكي، مدير مكتب الاستثمار والشراكات بين القطاعين العام والخاص في هيئة الصحة بدبي؛ وأشرف علام، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا في شركة «مونديفارما»؛ وماجد قدومي، رئيس شركة «ميدترونيك» في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا؛ وأشرف رضوان، الرئيس التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية ياس القابضة.

كانت هذه تفاصيل خبر «مجمع دبي للعلوم» يسعى لاستقطاب المزيد من الشركات العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.