شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز مهرجان دبي للتسوق.. 24 فائزاً كل أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تبدأ مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، النسخة الـ26 من مهرجان دبي للتسوق، بحملة ترويجية فريدة من نوعها مكونة من 3 فئات للربح «أدر واربح»، من 17 ديسمبر/كانون الأول حتى 30 يناير/كانون الثاني، وستتاح للمتسوقين في مراكز التسوق المشاركة فرصة الفوز بجوائز نقدية خلال سحوبات «تسوق. أدر واربح» الأسبوعية والمقامة في التواريخ 26 ديسمبر و11 و18 و25 و30 يناير. خلال مهرجان دبي للتسوق، مع كل إنفاق بقيمة 150 درهماً سيحصل المتسوقون على قسائم سحب حمراء، وسيحصل المتسوقون عند إنفاق 200 درهم على قسائم سحب زرقاء، وعند إنفاق 300 درهم سيحصل المتسوقون على قسائم سحب صفراء، ويمكن للمتسوقين الذين يحملون قسائم حمراء الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 250,000 درهم، بينما يمكن لحاملي القسائم الزرقاء الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 350,000 درهم، وحاملي القسائم الصفراء 400,000 درهم، حيث سيتم اختيار 24 فائزاً من السحب ليحظوا بفرصة للفوز بجوائز تتراوح من 2,000 درهم إلى 20,000 درهم. وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: نقدم هذا الموسم حملةً سحوبات مذهلة تضم 3 فئات من الجوائز، وتستهدف الحملة سياح ومقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال هذا الموسم نتبع نسقاً مختلفاً للمشاركة في مهرجان دبي للتسوق 2021، حيث نهدف للحصول على المزيد من المشاركين والفائزين هذا العام. بغض النظر عن قدر الإنفاق ستمنح الفئات الثلاثة من الحملات الترويجية لجميع المتسوقين فرصة للفوز. حيث يمكن للمتسوقين دخول السحب هذا العام عند إنفاق 15 درهماً أو أقل. من المتوقع أن تُسهم حملة «تسوق. أدر واربح» من مجموعة مراكز التسوق في دبي، في تعزيز قطاع التجزئة، ودعم مراكز التسوق المشاركة بالصفقات والعروض. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: يشكل مهرجان دبي للتسوق الحدث الأبرز على تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، كما أن دبي تعدّ من أهم وجهات التسوق في العالم. وتُسهم الحملات الترويجية التي ننظمها بالتعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص، مثل مجموعة مراكز التسوق في دبي، في تعزيز تجارب التسوق للمقيمين والزوار على حد سواء. ونحن على ثقة تامة بأن حملة المجموعة الجديدة ستلقى قبولاً واسعاً واستحساناً كبيراً من قبل المتسوقين. ونحرص دائماً على التنسيق المستمر والعمل المتواصل مع شركائنا؛ لضمان الوفاء دائماً بتطلعات واحتياجات الجميع، وترسيخ مكانة الإمارة على خريطة التسوق العالمية. وقال فيشال ماهاجان، مدير دبي أوتلت مول: خلال مهرجان دبي للتسوق، يواصل دبي أوتلت مول تقديم العروض والصفقات القيمة لجميع المتسوقين. يضم المركز التجاري أكثر من 1300 علامة تجارية تقدم خصومات من 30٪ إلى 90٪. يمكن للمتسوقين الاستمتاع بخصم يصل إلى 90٪ والعديد من العروض المذهلة مثل اشْترِ واحدة واحصل على الثانية مجاناً، والعديد من العروض القيّمة من العلامات التجارية المميزة؛ لذا استفد من التسوق لأصدقائك وعائلتك من دبي أوتلت مول، وجهة التسوق المفضلة لديك. تضم قائمة المراكز المشاركة في عروض مجموعة مراكز التسوق في دبي مركز البستان، مركز الغرير، أرابيان سنتر، بن سوقات سنتر، برجمان، دبي أوتلت مول، جبل علي مول، سنترال مول، القوز مول، مرحباً مول، الواحة سنتر، الريف مول، الكرامة سنتر.