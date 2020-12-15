شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى أحمد عصام رئيسا تنفيذيا لفودافون إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فودافون انجلترا، عن تعيين المصري أحمد عصام بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة، ابتداء من 15 فبراير المقبل خلفا لنك جيفري، حيث كان يشغل عصام رئيس العمليات التجارية والاستراتيجية بالشركة.

شغل عصام العديد من المناصب العليا بما في ذلك الرئيس التنفيذي للكتلة الأوروبية، والرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، والمدير التجاري لشركة فودافون في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى وظائف تجارية محلية بما في ذلك الأعمال الاستهلاكية وخدمة العملاء.

فيما عينت الشركة الكسندر فرومان الرئيس السابق لفودافون مصر بمنصب الرئيس التجاري للمجموعة وسينضم إلى اللجنة التنفيذية لمجموعة فودافون اعتبارًا من 1 فبراير. التحق بشركة فودافون في عام 2003 وعمل في المجموعة وفي الأسواق بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة فودافون المجر ومصر وتركيا.

وعلق نك ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون: "أود أن أشكر نك على مساهمته في فودافون على مدار سنواته العديدة مع الشركة وعلى وجه الخصوص الإنجاز الذي حققته السنوات الأخيرة في تعزيز مكانة فودافون المملكة المتحدة في السوق".

وأضاف"يسعدني أن عصام، وهو مسؤول تنفيذي متمرس في فودافون، قد قبل هذا المنصب الجديد كرئيس تنفيذي لشركة فودافون المملكة المتحدة وأرحب بأليكس في دوره الجديد في المجموعة واللجنة التنفيذية لمجموعة فودافون".