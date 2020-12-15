شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الشيخ رئيسا لشعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الجمعية العمومية لشعبة النقل الدولى اللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية جلسة إجراءات، ترأسها المهندس سامح زكى نائب رئيس غرفة القاهرة لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة 2020- 2024.

وأعلن المهندس سامح زكى عن اختيار الجمعية العمومية للشعبة البالغ عددها 114 عضوا عن اختيار 21 عضوا لمجلس إدارتها بالتزكية.

واستكمل نائب رئيس غرفة القاهرة جلسة الإجراءات باختيار مجلس إدارة الشعبة هيئة مكتبها بالتزكية أيضا، حيث تم اختيار أيمن الشيخ للمرة الثانية رئيسا للشعبة وخالد أديب وأشرف شهات نائبين أول وثان، واحتفظ الدكتور عمرو السمدونى بمنصب السكرتير العام للشعبة للمرة الثانية على التوالى.

وطالب "زكى" مجلس إدارة الشعبة الجديد بوضع استراتيجية عمل للمرحلة القادمة لخدمة هذا القطاع لرفعها إلى المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية، لمعرفة خط سير الشعبة وتحديد خطة عملها، مشيرا إلى أن هذا مطلب عام من رئيس الاتحاد لكافة الشعبة التجارية.

من جانبه، وجه أيمن الشيخ الشكر والتقدير إلى المهندس إبراهيم العربى على مجهوداته الواضحة لخدمة القطاعات المختلفة ودعم الشعب بكافة الغرف التجارية بمحافظات مصر بشكل عام ودعمه المستمر لشعبة النقل الدولى واللوجستيات بصفة خاصة .

وأكد الشيخ أنه سيتم وضع إستراتيجية عمل للشعبة على المستوى القريب والبعيد ورفعها لرئيس الاتحاد العام الغرف التجارية مشددا على أن قطاع النقل الدولى واللوجستيات له أهمية خاصة على المستويين المحلى والدولى.

كما وجه الشيخ شكره للجمعية العمومية ومحبس ومجلس إدارة الشعبة على الظهور بشكل مشرف اليوم أثناء جلسة إجراءات إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها.