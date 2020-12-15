شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قطاعا تصعد بالبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء على رأسها "التعبئة والتغليف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات أسبوع، إذ ارتفع 11 قطاعاً، على رأسها قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.98%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.57%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.39%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.79%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.71%، كما ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.39%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.31%.

وصعد قطاع البنوك بنسبة 0.26%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.17%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 0.14%، واستقر قطاع الخدمات التعليمية، فيما تراجع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.25%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.89%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسية 0.79%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 0.68%.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وربح رأس المال السوقى نحو 52 مليون جنيها، ليغلق عند 654.731 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 576.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.6 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.14%، والعرب على 5.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.54% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.45%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، 76.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 43.9 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11057 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 50" عند مستوى 2265 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4248 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2126 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3081 نقطة، بينما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1082 نقطة.

وصعدت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.