شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب السعودى اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 222.87 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 2020 ـ 12 ـ 15، وسجل سعر الجرام "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 220.09 ريال سعودى مقابل سعره أمس بـ222.87 ريال سعودى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.
ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 والقيود المفروضة في الضغط على شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر عادة وعزز الرهان على مزيد من التحفيز قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وصعد الذهب في السوق الفورية 0.7% إلى 1839.20 دولار للأوقية، بينما كسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1843.80 دولار.
ويستمر تفشي الجائحة عالميا ما يدفع لقيود أكثر صرامة في هولندا وألمانيا ولندن في حين تجاوزت الوفيات في الولايات المتحدة 300 ألف مما دفع الأسهم الآسيوية لتهبط لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوع.
وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24بنحو 222.87 ريال بما يعادل 59.41$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 204.30 ريال بما يعادل 54.46$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 195.02 ريال بما يعادل 51.99$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 167.15 ريال بما يعادل 44.56$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 130.01 ريال بما يعادل 34.66$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 111.43 ريال بما يعادل 29.71$ سعر أوقية الذهببنحو 6,931 ريال بما يعادل 1,848$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,560 ريال بما يعادل 415.89$ سعر كيلو الذهببنحو 222,869 ريال بما يعادل 59,412$
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