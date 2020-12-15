شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى تتراجع بنسبة 0.41%.. وإدراج سهما "بالمز سبورت" و"مخازن زي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.41% خاسرًا 21.21 نقطة ليغلق عند مستوى 5132.872 نقطة، وخسر رأس المال السوقى نحو 7.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 733.929 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 101.8 مليون سهم، بقيمة 397.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 2686 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبوظبى، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.57%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاعى السلع الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.59%، 0.30%، على التوالي.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبى خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 10.53%، ثم سهم شركة أبوظبى لبناء السفن بنسبة 3.05%، ثم سهم شركة بترول أبوظبى الوطنية للتوزيع-أدنوك بنسبة 1.64%، فيما تراجع 15 سهمًا على رأسها سهم شركة البحيرة الوطنية للتأمين بنسبة 5، ثم سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 4.76%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.56%، وتصدر سهم بنك أبوظبى الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا حسب القيمة وبلغ 90.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.74%.

وفى سياق متصل قررت إدارة سوق أبوظبى للأوراق المالية، إدراج أسهم شركتى بالمز سبورت، مخازن زى للتداول بالسوق يومى 21 و23 ديسمبر الجارى، على التوالى، على أن يتم وقف التداول على أسهم الشركتين خارج قاعة التداول اعتبارًا من تاريخ إدراجهما فى السوق، وأية عمليات تداول تتم على أسهم هاتين الشركتين خارج السوق اعتبارًا من ذلك التاريخ تعتبر باطلة، ولن يتم إجراء ونقل وتحويل ملكية الأسهم الناتجة عن هذه العمليات.

وفى سياق آخر أعلنت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الثلاثاء، وتم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، والمنعقد بتاريخ 29 سبتمبر الماضى، وتمت مراجعة النتائج المالية المصدقة للمؤسسة عن الربع الثالث من العام وتقرير مدققى الحسابات 2020، وتم الاطلاع على النتائج المالية للمؤسسة للفترة من 1 يناير 2020 إلى 31 أكتوبر 2020، وتم الاطلاع على استثمار المؤسسة الاستراتيجى بشراء أسهم شركة دار التمويل، وتقارير قسم المشروعات بخصوص تطوير مشروع فندق مارينا انتركونتيننتال وفندق انتركونتينتال أبوظبي.