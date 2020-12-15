شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة مسقط بنسبة 0.29% مدفوعة بصعود سهم بنك مسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.29% رابحًا 10.26 نقطة ليغلق عند مستوى 3607.580 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.1 مليون سهم بقيمة 1.03 مليون ريال عبر تنفيذ 359 صفقة لعدد 48 سهمًا.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "بنك مسقط" بنسبة 2.05%، ثم سهم "مسندم للطاقة" بنسبة 2%، ثم سهم "البنك الوطنى العماني" بنسبة 1.33%، فيما تراجع 13 سهمًا على رأسها سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 9.92%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 4.44%، ثم سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 3.85%، فيما تصدر سهم "العمانية للاتصالات" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 210.9 ألف ريال عماني.

وفى سياق متصل أعلنت شركة المدينة تكافل، تعيين الشيخ الدكتور محمد داوود بكر رئيسًا للجنة الرقابة الشرعية-الذى كان يشغل منصب نائب الرئيس للجنة الرقابة الشرعية- بديلًا عن الشيخ الدكتور عبد الستار أبو غدة الذى وافته المنية بتاريخ 23 أكتوبر الماضي.

وفى سياق آخر أعلنت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية، تعيين أسعد بن عيسى بن عبد الله الحارثى، كأمين سر مجلس الإدارة، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر الجاري.