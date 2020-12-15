شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام.. وهبوط 71 سهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.94 نقطة ليغلق عند مستوى 8659.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.64% رابحًا 326.20 نقطة ليغلق عند مستوى 20268.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 347.1 مليون سهم بقيمة 11.9 مليار ريال.

وهبطت 5 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.57%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 0.24%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.34%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.83%، يليه قطاعى السلع طويلة الأجل والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.65%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.64%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%.

وقفز 111 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلوانى إخوان" بنسبة 10%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 9.89%، ثم سهم "ساكو" بنسبة 6.94%، فيما تراجع 71 سهمًا على رأسها سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 3.36%، ثم سهم "الصمعاني" بنسبة 2.60%، ثم سهم "الرياض" بنسبة 2.24%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغ 1.2 مليار ريال سعودي.

وفى سياق متصل أعلنت شركة جبل عمر، توقيع عقد بيع قطعة أرض فى مشروعها الواقع بمدينة مكة المكرمة، بمساحة الإجمالية للأرض المباعة هى 2572 متر مربع، لشركة عبد الله إبراهيم محمد السبيعى "ايمز الاستثمارية.

وفى سياق آخر أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، عن عزمها إيقاف عمليات الإنتاج فى كل من مصنع أفلام خلات فينيل الإيثيلين التابع للشركة السعودية للمنتجات المتخصصة (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) ومصنع بولى بيوتيلين ترافتليت التابع لشركة سبكيم للكيماويات (إحدى الشركات التابعة لسبكيم)، ويأتى هذا تمشيا مع استراتيجية سبكيم بعد الاندماج بهدف تحسين الربحية وكفاءة الأداء ولضمان مستويات السيولة والاستقرار والحفاظ على سلامة الهيكلة المالية ومراعاة المخاطر الاستثمارية الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة وما تواجهه الأسواق بشكل عام من تحديات، ومن المتوقع أن ينعكس إيقاف هذين المصنعين بشكل إيجابى على نتائج الشركة فى المرحلة القادمة.