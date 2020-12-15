شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم البنوك والاستثمار تهبط ببورصة البحرين هامشيا بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% خاسرًا 1.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1493.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 6 ملايين سهم بقيمة 1.6 مليون دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.31% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.60%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.28%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.78% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.21%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، وصعد سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.39%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة الخليج المتحد، إبلاغ مساهميها الذين اكتتبوا فى طرح حقوق الأولوية، بأن شركة البحرين للمقاصة قد قامت باستكمال إجراءات تخصيص أسهم حقوق الأولوية فى 14 ديسمبر، وسيتم إصدار إشعارات التخصيص اعتبارًا من هذا التاريخ، وسوف يكون تاريخ التداول ابتداءً من 21 ديسمبر الجاري.

وفى سياق آخر أعلنت الشركة البحرينية للترفيه العائلى، اجتماع مجلس إدارة الشركة فى 22 فبراير لعام 2021، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية فى 2020.

وفى سياق منفصل أعلنت بورصة البحرين، تنفيذ عدة صفقات شراء على أسهم (أسهم خزينة) بنك البحرين والكويت ش.م.ب(BBK) من قبل أشخاص رئيسيين وذلك أمس الاثنين.