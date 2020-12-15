شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء بختام تعاملات جلسة الثلاثاء.. وهبوط 26 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسرًا 1.27 نقطة ليغلق عند مستوى 10480.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 141.9 مليون سهم بقيمة 408.5 مليون ريال عبر تنفيذ 9508 صفقة، وتراجع 26 سهمًا، وارتفع 16 سهمًا، واستقرت 6 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.15%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%.

وقررت إدارة بورصة قطر، أن يكون يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020 عطلة رسمية للبورصة، بمناسبة حلول اليوم الوطنى المجيد لدولة قطر، على أن يستأنف العمل يوم الأحــد الموافق 20 ديسمبر.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة فى بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة فى 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافى أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطرى مقابل 19.6 مليار ريال قطرى لذات الفترة من العام الماضى 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.