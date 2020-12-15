شكرا لقرائتكم خبر عن "الأدوات الصحية": البوابة القانونية للتشريعات أضخم قاعدة بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم السميح النائب الثاني لرئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أهمية الإصدار الجديد من البوابة القانونية للتشريعات المصرية، والتى تعد أضخم قاعدة قانونية للتشريعات والأحكام في الشرق الأوسط تستخدم الذكاء الاصطناعى، حيث سلطت صفحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على ذلك عن طريق نشر فيديو على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وثمّن هيثم السميح، البيان الصادر عن مركز معلومات الوزراء بشأن البوابة القانونية والتي ستكون بمثابة مرجعية قانونية؛ حيث تضم التشريعات المصرية منذ عام 1828م وتشمل أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع منها أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية، وإفتاءات دار الإفتاء المصرية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين.

وأوضح السميح، أن الإصدار الجديد من البوابة سيساهم بدوره في تسهيل الوصول إلى القوانين والتشريعات في بشكل أيسر لتميزه واعتماده على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يتيح للمستخدم البحث عن التشريعات والأحكام بطرق مختلفة، فضلًا عن تقديم معالجة ذكية لعمليات البحث تعتمد على تصفية النتائج وإعادة ترتيبها، بما يقدم للمستخدم تجربة فريدة تسهل وصوله إلى البيانات المطلوبة بسرعة ودقة.

كما تقدم البوابة أيضًا صورة متكاملة للعلاقات بين التشريعات بعضها البعض والعلاقات بين التشريعات والأحكام المرتبطة بها، وعرضها في خط زمني متسلسل ورسوم بيانية، مع إمكانية الوصول إلى التفاصيل المطلوبة، وأيضا توضيح تأثير تلك العلاقات على التشريعات من حيث التعديل أو الإلغاء.