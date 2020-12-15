تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 15-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر2020 بقيمة 3 جنيهات مسجلة 802 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، وذلك بالتزامن مع عودة ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى 1839 دولارا، عقب جولة تذبذب فى الأسعار العالمية مساء الاثنين. أسعار الذهب اليومسعر جرام الذهب 18 سجل 687 جنيها

سعر جرام الذهب 21 سجل 802 جنيه

سعر جرام الذهب 24 سجل 915 جنيها أسعار الذهب اليومسعر جرام الذهب 18 سجل 687 جنيهاسعر جرام الذهب 21 سجل 802 جنيهسعر جرام الذهب 24 سجل 915 جنيها وتباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15-12-2020، أمام الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، حيث ارتفع سعر الدولار بالبنك الأهلى لـ 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف الدينار الكويتى ليسجل 48.81 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.85 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين. سعر الدولار اليوم: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع سعر اليورو الأوروبى: 19.01 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع سعر الجنيه الإسترلينى: يسجل 20.84 جنيه للشراء، و21.03 جنيه للبيع سعر الريال السعودى: 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع سعر الدينار الكويتى: سجل 48.81 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع

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