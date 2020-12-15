الدينار الكويتى يسجل 48.81 جنيه للشراء بالبنك الأهلى اليوم الثلاثاء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 15-12-2020، فى البنك المركزى المصرى 51.29 جنيه للشراء، و51.64 جنيه للبيع، فى حين سجل سعره فى بنك البنك الأهلى المصرى 48.81 جنيه للشراء و51.59 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وضعف الدولار بفعل آمال بإمكانية اتفاق أعضاء مجلس النواب الأمريكي على حزمة إنفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار.

وانخفض الجنيه الإسترلينى وسجل في أحدث تداول له تراجعا بنسبة 0.3% إلى 1.3290 دولار بعدما صعد أمس الاثنين مدعوما بأنباء بشأن استمرار المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بهدف إبرام اتفاق تجارى لمرحلة ما بعد انفصال بريطانيا عن التكتل.

وتراجع الدولار الأسترالى 0.1% إلى 0.7512 دولار أمريكي بعدما لامس أعلى مستوياته منذ يونيو 2018 عند 0.7578 دولار أمس الاثنين.