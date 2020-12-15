شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى المغربى يبقى على سعر الفائدة الرئيسى عند 1.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى البنك المركزي المغربي على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 1.5 بالمئة اليوم الثلاثاء إذ يسعى لمساعدة الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كورونا. ويتوقع البنك المركزي انكماش الاقتصاد 6.6 بالمئة هذا العام، مشيرا إلى تداعيات إجراءات العزل العام المرتبطة بمكافحة مرض كوفيد-19 وتراجع إنتاج المزارع بفعل الجفاف. ومن المتوقع تعافي النمو إلى 3.6 بالمئة في 2021. كما من المتوقع أن يسجل معدل التضخم، الناتج بشكل أساسي عن أسعار الغذاء، 0.7 بالمئة في 2020 و2021 قبل أن يرتفع إلى 1.3 بالمئة في 2022.

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