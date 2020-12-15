شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جوجل (GOOG) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.22% بما يعادل -21.71 نقطة ليستقر على سعر 1,760.06 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 1,732.01، ليستهدف مستوى المقاومة 1,931.43.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه