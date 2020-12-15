شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يواصل مكاسبه بعد ملامسة أعلى مستوى منذ أكتوبر 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليواصل المعدن الصناعي مكاسبه بدعمٍ من الطلب العالمي والتفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد.



وكشفت وسائل إعلامية عن أن الكونجرس الأمريكي يناقش خطة التحفيز التي اقترحها أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بحزمة مالية قدرها 908 مليارات دلار لدعم الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا.



كما تلقت الأسواق دعماً اليوم من تعليقات كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف "بريكست" "ميشيل بارنييه" بإمكانية إبرام اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة قبل انتهاء المهلة المقررة في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل (المعدن المستخدم في صناعة الصلب والإلكترونيات) بحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 17.594 ألف دولار للطن.