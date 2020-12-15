شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية السعودية توقع اتفاقية شراكة مع "الوطنية للإسكان" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العقارية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية للإسكان.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن توقيع اتفاقية الشراكة تم بهدف تمكين مستفيدي وزارة الإسكان من التملك في مشروع الضاحية السكني كأحد المشاريع المميزة شرق الرياض على مساحة 430.296 ألف م2 لعدد 557 وحدة سكنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال الربع الثالث إلى تكوين مخصصات انخفاض في قيمة موجودات مالية بقيمة 7.5 مليون كما تم تكوين مخصص الانخفاض في الاعمال الرأسمالية بقيمة 6.7 مليون ريال و 4 مليون ريال مصنفة ضمن المصاريف الإدارية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 15.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 49 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.