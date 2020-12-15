شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي و«فيرجن هايبرلوب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن «معهد الابتكار التكنولوجي»، ذراع «البحوث التطبيقية» التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، وشركة «فيرجن هايبرلوب»، لتطوير تقنية هايبرلوب، عن تعاونهما في جهود البحث والابتكار واعتماد أنظمة نقل محلية تواكب التوجهات المستقبلية. قام بتوقيع الاتفاقية كل من فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وسلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس مجلس إدارة فيرجن هايبرلوب، خلال حفل عبر منصات التواصل المرئي. ستسهم تقنية هايبرلوب في إطلاق نظام جديد للنقل بفضل نقلها الركاب والبضائع بسرعات تتجاوز 1000 كم/س، حيث بإمكانها أن تصبح وسيلة النقل الجماعي الأكثر استدامة. وسيتحالف معهد الابتكار التكنولوجي مع شركة فيرجن هايبرلوب في إجراء أبحاث استكشافية لأنظمة هايبرلوب في معامل معهد الابتكار التكنولوجي، تشمل تقنيات القدرة النبضية والتعليق المغناطيسي وعلوم المواد، والتي تعتبر التقنيات الأساسية لتطوير أنظمة النقل المستقبلية. تتبع معهد الابتكار التكنولوجي سبعة مراكز بحث أولية مخصصة في مجالات «الكوانتوم» والروبوتات المستقلة والتشفير والمواد المتقدمة والأمان الرقمي والنظم الآمنة والطاقة الموجهة. وستشمل الشراكة التعاون مع ثلاث مراكز منها: مركز بحوث الطاقة الموجهة، ومركز بحوث الروبوتات المستقلة، ومركز بحوث المواد المتقدمة. وقال فيصل البناي: مع مواصلة تطور منظومة البحث والتطوير في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بوتيرة سريعة، ولاسيما مع تأسيس مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ومعهد الابتكار التكنولوجي، نشعر جميعًا بالفخر لعقد شراكة مع فيرجن هايبرلوب من أجل تحقيق إنجازات عالمية في مجال النقل والذكاء الاصطناعي وحلول الطاقة المستدامة، حيث تسمح لنا التكنولوجيا المتطورة بالتقدم في كل جوانب الحياة، كما تساعد اتفاقيات التعاون مع شركاء مثل فيرجن هايبرلوب، على الاستفادة منها من أجل الصالح العام. وقال سلطان أحمد بن سليّم: سيعزز التعاون بين معهد الابتكار التكنولوجي وفيرجن هايبرلوب مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للأبحاث. إننا على وشك الدخول في حقبة جديدة للنقل السريع والمستدام للأشخاص والبضائع. وأضاف: تعتبر هايبرلوب تقنية متطورة ستدفع روح المبادرة والقيادة في مجال النقل من خلال الشراكة مع معهد الابتكار التكنولوجي. وسيوفر هذا بدوره فرصًا للنمو الاقتصادي عبر تأسيس مركزاً مميزاً للأبحاث والتطوير تماشياً مع رؤية الدولة. وقال هارج داليوال، المدير العام لشركة فيرجين هايبرلوب في الهند والشرق الأوسط، الذي حضر الحفل: سيوفر قطاع التكنولوجيا المتطور في أبوظبي الموقع المثالي لأبحاثنا حيث نتطلع إلى تطوير تقنية هايبرلوب وتعزيز الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص مع المنظمات الرئيسية في هذا القطاع. نسعد بدعم هذه الفرصة لأبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الريادة في مجال النقل المبتكر وتصدير المعرفة لجميع أنحاء العالم.