شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب أدنى مستوى فى عامين ونصف قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مقتربا من أدنى مستوى فى عامين ونصف المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفعل استمرار طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور هامة عن مخرجات القطاع الصناعي فى الولايات المتحدة ،هذا وينطلق فى وقت لاحق اليوم اجتماع السياسة النقدية الدوري لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجع مؤشر الدولار قرابة 0.2 % إلى مستوى 90.54 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.69 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.82 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ،فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى عامين ونصف عند 90.42 نقطة ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

لا يزال الطلب ضعيفا على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، مع تزايد احتمالات إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة قبيل نهاية هذا العام ، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق ،بيانات هامة من الولايات المتحدة ، خاصة تلك المتعلقة بمخرجات القطاعات الصناعية خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،والتي تمثل نحو 25% من قوة الاقتصاد الأمريكي ،توضح تلك البيانات كيفية أداء أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأخير من هذا العام ،البيانات الإيجابية سوف توسع الخسائر الحالية فى سعر صرف الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يصدر بحلول الساعة 14:15 غرينتش الإنتاج الصناعي الشهري المتوقع نمو بمعدل 0.3% خلال تشرين الثاني/نوفمبر من نمو بمعدل 1.1% فى تشرين الأول/أكتوبر ،و مؤشر استغلال الطاقة القصوى لنفس الشهر المتوقع 73.1% من 72.8% بالقراءة السابقة.

تنطلق اليوم فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

من المتوقع على نطاق واسع قيام المركزي الأمريكي بتوسيع برنامج شراء السندات "التحفيز النقدي" لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى تخطي الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.